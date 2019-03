Eigentlich mussten die Lizenz-Unterlagen in den vergangenen Jahren immer erst am 15. März bei der Bundesliga eingereicht werden – dieses Jahr ist Eile geboten, hat die Liga diesen Termin um rund zwei Wochen vorverlegt. Bereits am gestrigen Montag mussten die Vereine ihre „Hausaufgaben“ abgeben. „Für große Vereine sicher kein Unterschied, für kleine wie uns ein erheblicher Mehraufwand“, schildert Präsidentin Katja Putzenlechner. Der Grund für den vorverlegten Termin ist für Putzenlechner klar: „Die Bundesliga hat aus dem Vorjahr gelernt.“

Für Wiener Neustadt steht fest: „Wir werden auch den Lizenz-Antrag für die Bundesliga stellen – alles andere wäre nicht vertretbar und würden auch unsere Partner, die Spieler, das Trainerteam und die Fans nicht verstehen“, ist sich Putzenlechner bewusst. Während Wiener Neustadt für die 2. Liga in der Giltschwertgasse bleiben kann, bis das neue Stadion fertig ist, gibt‘s für die Bundesliga keine Ausnahmegenehmigung mehr für den alten Standort.

Für den Fall, dass das neue Stadion nicht rechtzeitig zum Saisonstart fertig (und Bundesliga-tauglich) werden würde, muss der SC Wiener Neustadt ein Ausweichstadion in den Unterlagen nennen – und zwar die Profertil Arena zu Hartberg. „Eine schöne Geschichte, die zeigt, dass der TSV Hartberg nicht nur sportliche, sondern auch kollegiale Größe besitzt“, freut sich Putzenlechner über die Hilfe von Amtskollegin, Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl. „Mit ihr bin ich immer wieder im freundschaftlichen Austausch“, verrät Putzenlechner.