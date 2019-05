„Der erstinstanzliche Entzug der Lizenz für den SC Wiener Neustadt durch die österreichische Bundesliga ist ein schwerer Rückschlag für den SC Wiener Neustadt und ein schwarzer Tag für die Sportstadt Wiener Neustadt. Dieser Lizenzentzug kommt für uns unerwartet und überraschend“, reagieren Bürgermeister Klaus Schneeberger und Sportstadtrat Philipp Gerstenmayer auf die Entscheidung der Bundesliga.

Es ist nun in der Verantwortung des SC Wiener Neustadts die Entscheidung zu prüfen und gegebenenfalls alle rechtlichen Möglichkeiten auszunützen. Ungeachtet des Ausgangs des Verfahrens stehen der Bürgermeister und der Sportstadtrat zum Stadionprojekt. „Aufgabe der öffentlichen Hand ist es nicht einen Verein zu führen, sondern die notwendige Sportinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Eine Stadt in der Größe von Wiener Neustadt braucht ein Stadion nach heutigen Standards und vor allem adäquate Jugendtrainingsplätze. Beides erreichen wir mit dem neuen Stadion“, so Schneeberger und Gerstenmayer unisono.