Aus 2:4 mach 5:4 - Dynamo Triestingtal startet mit Sieg in die Saison

Futsal Club Komusina - Dynamo Triestingtal 4:5. Einen turbulenten, aber erfolgreichen Saisonstart legten die Pernitzer Futsaler in die Bundesliga-Saison hin. In der Sporthalle Fohnsdorf, wo Dynamo in der letzten Saison noch mit 2:8 verlor, brachte Roland Hofer die Niederösterreicher nach einem ruhenden Ball in Führung. „Wir waren in der ersten Hälfte besser. Komusina hat uns das Spiel machen lassen“, erzählt Dynamo-Coach Sebastian Schmidt. Das große Aber: Die Steirer waren brutal effizient und drehten durch Marko Mrsic (2), Dragan Gavranovic und Anel Smajic das Spiel, Dynamos Philipp Eichberger hatte zwischenzeitlich auf 3:2 verkürzt. Mit 4:2 ging es in die Halbzeitpause.

Beherzte Aufholjagd wird belohnt

„Wir haben kleine Fehler und sie schöne Tore gemacht“, zollt Schmidt dem Gegner Respekt: „Wir haben in der Pause angesprochen, dass wir die Fehler abstellen müssen und zumindest aus Standards immer gefährlich werden können.“ Die Dynamos ließen den Worten Taten folgen, drehten nach dem Seitenwechsel tatsächlich die Begegnung. Hofer schnürte seinen Doppelpack. Christopher Klauser erzielte den Ausgleich und Justin Strodl traf in seinem ersten Futsal-Pflichtspiel zur 5:4-Führung der Gäste.

„Stolz auf jeden Einzelnen“

Triestingtal verteidigte den Vorsprung bis zur Schlusssirene: „Es war ein super Auftritt. Komusina hat in der zweiten Hälfte sehr viel mit Flying Goalkeeper gespielt. Wir haben das unglaublich leidenschaftlich verteidigt. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen“, jubelt Schmidt: „Wenn man als Dynamo Triestingtal mit drei Punkten in die Saison startet, kann man nur zufrieden sein.“ Am kommenden Sonntag (16 Uhr) wird es im ersten Heimspiel gegen Ljuti Krajisnici noch einmal deutlich schwieriger. Die Linzer zählen zu den ganz heißen Titelkandidaten: „Jeder, der sich mit Futsal beschäftigt, weiß, dass es sehr schwer wird, aber wir werden trotzdem alles versuchen, um die Punkte bei uns zu behalten.“