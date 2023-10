Futsal Bundesliga Neuer Tanz für Fortuna

Marco Meitz und die Wiener Neustädter Fortuna beginnnen die Saison gegen Tango. Foto: Fritz Hauke

F ortuna startet am Sonntag in Wien in die Futsal-Bundesliga. Zum Start geht es für Neo-Coach Philipp Pürzl gegen seinen Ex-Verein.