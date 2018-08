Der zweite Spieltag der Futsal Champions League in der Wiener Neustädter Sportmittelschule begann mit einem Skandinavier-Duell. Die beiden Auftaktsieger Kampuksen (Finnland) und Sandefjord (Norwegen) trafen aufeinander. Es entwickelte sich ein Match auf Messers Schneide, in dem sich die Finnen mit zwei Toren in den letzten 40 Sekunden den Sieg schnappten.

In der zweiten Begegnung spielten das Heimteam, die Murexin Allstars, gegen den andoranischen Vertreter FC Encamp, rund um den Ex-Barca-Star Javier Saviola. Die Wiener Neustädter erspielten sich bis zur Pause einen 3:2-Vorsprung und sorgten früh in Halbzeit zwei für relativ klare Verhältnisse. Die Gaida-Mannen siegten schlussendlich mit 8:4.

In der Tabelle liegt Kampuksen mit sechs Zählern allerdings uneinholbar voran. Dahinter duellieren sich die Allstars und Sandefjord um Platz zwei – Dieser reicht allerdings nicht mehr für den Aufstieg. Der dritte und letzte Spieltag in der SportMS beginnt am morgigen Samstag um 18 Uhr mit der Partie zwischen Kampuksen und Encamp, danach duellieren sich ab 20.30 Uhr die Allstars und Sandefjord.