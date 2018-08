Die Murexin Allstars mussten sich in zum Auftakt der Champions League-Vorrunde geschlagen geben.

Gegen Kampuksen Dynamo verloren die Wiener Neustädter ihr erstes Spiel der UEFA Futsal Chmapions League-Vorrunde mit 1:4. Damit stehen die Gaida-Mannen im Kampf um den Aufstieg bereits mit dem Rücken zur Wand. Gegen Encamp (heute, Donnerstag) und Sandefjord (Samstag) müssen zwei Siege her, denn nur der Gruppenerste zieht in die nächste Phase ein.

Das erste Match hatte am Mittwoch Sandefjord gegen Encamp für sich entschieden. Am heutigen Donnerstag kommt es in der Wiener Neustädter SportMS zuerst zum Duell der beiden Auftaktsieger Sandefjord und Kampuksen. Im Anschluss bekommen es die Allstars mit den Andoranern zu tun (20.30 Uhr).