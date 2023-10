Fortuna geht gegen Stella unter, Dynamo verliert mit erhobenem Haupt

Eine deutliche Niederlage musste der SC Fortuna Wiener Neustadt bei der Heimpremiere am Hallenparkett schlucken. Gegen Stella Rossa – und Feldfußball-Kollege Fatlum Kreka – gab's beim 2:9 nichts zu holen. „Uns fehlt zum aktuellen Stand die Breite im Kader, einige unsere Spieler bringen viel Qualität mit, haben aber noch nicht so viele Futsal-Partien in den Beinen“, analysiert Fortuna-Trainer Philipp Pürzl. Und die Liste der Ausfälle, die Pürzl vorgeben musste, ist lang: Allen voran die beiden Futsal-Nationalteamspieler Marco Meitz und Dominik Hemmelmayer waren nicht von der Partie. Dazu kommt, dass es während der laufenden Feldfußball-Saison keine Freigabe für das Gloggnitzer Quartett Lukas Grill, Raphael Pirollo, Ömer Özbek und Daniel Pichler geben wird. „Wir konnten aktuell noch nicht auf einen eingestimmten Block zurückgreifen“, mahnt Pürzl Geduld ein.

Auch Dynamo Triestingtal konnte gegen Ljuti Krajisnici nichts Zählbares mitnehmen. Die Mannschaft von Coach Sebastian Schmidt verkaufte sich in der Pernitzer Sporthalle aber teuer. Einerseits hielt Dynamo den Schaden mit 3:6 in Grenzen, andererseits wäre sogar mehr möglich gewesen. „Fast jeder Schuss von ihnen war ein Treffer. Wir haben wieder sechs, sieben Chancen vergeben. Ihr Tormann hat einen Sternmoment gehabt“, lobt Schmidt Krajisnicis Goalie Seval Keljic.

„Wir sind aber mit einer unglaublichen Leidenschaft aufgetreten. Das brauchen wir in den direkten Duellen auch.“ Am Sonntag (14 Uhr) muss Triestingtal bei Aufsteiger Pharaos Wien auf Neo-Nationalteamspieler Christoph Klauser – er wurde für den Sichtungslehrgang ab 1. November nominiert – verzichten. Klauser kassierte gegen Krajisnic nämlich Gelb-Rot.