Fortuna Wiener Neustadt muss sich beim Start mit Punkt begnügen

Die Futsal-Mannschaft des SC Fortuna Wiener Neustadt musste sich bei Tango Wien mit einem 7:7-Unentschieden begnügen. Für Neo-Coach Philipp Pürzl war es die erste Partie auf der Bank des ehemaligen Meisters. „Für viele Spieler war es die erste Einheit in der Halle, da ist es logisch, dass noch nicht alle Abläufe stimmen können“, so der Coach. Er sah seine Truppe bemüht, allerdings im entscheidenden Moment nicht konsequent genug. „Ich bin überzeugt, dass wir die Partie gewinnen hätten können, wenn wir in den kritischen Phasen der Partie einen Zwei-Tore-Vorsprung herausarbeiten hätten können“, sagt Pürzl.

Der Lokalmatador, der im Feldfußball schon im Profi-Fußball auf einiges an Erfahrung im Coaching-Geschäft zurückblicken kann, aktuell ist er in der Akademie Burgenland tätig, freut sich auf seine Aufgabe bei der Fortuna: „Eine schöne Herausforderung, die Arbeit hier macht mir Spaß.“ Von den großen Ambitionen der Vergangenheit will Pürzl nichts hören: „Die Zeiten, als es hieß, man möchte bzw. muss unbedingt Meister werden, sind vorbei, wir wollen zunächst unter die ersten Sechs, dann schauen wir weiter.“