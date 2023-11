Überraschende Niederlage für Fortuna, erwartbare Niederlage für Dynamo

Es war nicht der Sonntag für den Bezirks-Futsal. Während sich Dynamo Triestingtal die zu erwartende Niederlage in Klagenfurt abholte, setzte es für die Fortuna Wiener Neustadt auf dem heimischen Parkett überraschend eine 7:11-Niederlage gegen den bis dato punktelosen Letzten Liberta. „Schwer in Worte zu fassen“, bemühte sich Fortuna-Trainer Philipp Pürzl bei der Analyse um ein Statement. Der Neo-Coach wartet noch auf seinen ersten vollen Erfolg an der Fortuna-Seitenlinie.

„Uns fehlen aktuell die Spieler mit entsprechender Futsal-Erfahrung, das wird uns Woche für Woche vor Augen geführt“, so Pürzl. Er will seiner Truppe in der Defensive mehr Fokus einschärfen. „Hier fehlt uns ein Spieler, der hinten alles abräumt — so wie es etwa Mirza Jatic in der Vergangenheit war“, meint Pürzl. Nächste Woche wird der Kader breiter: Dann stehen nämlich die Gloggnitzer Daniel Pichler, Ömer Özbek, Raphael Pirollo und Lukas Grill zur Verfügung.

Trotz Klatsche, ein Spiel für den Teamspirit

Lokalrivale Dynamo nahm die 1:9-Klatsche bei Tabellenführer Klagenfurt gefasst auf. „Wir hätten das ein oder andere Tor mehr schießen können, aber vielleicht auch das ein oder andere mehr bekommen können. Die Niederlage war auf alle Fälle verdient“, resümiert Trainer Sebastian Schmidt. Das Positive: Die Pernitzer reisten mit einem vollen Kader nach Kärnten, inklusive Trainer und Co-Trainer, sowie kleinem Fansupport. „Insgesamt waren wir 21 Leute. Das ist eine schöne Entwicklung und spricht für die Stimmung im Verein. Vor ein paar Jahren wären wir wahrscheinlich mit sechs Spielern nach Klagenfurt gefahren.“

Am Sonntag streben beide Bezirksteams Zählbares an. Dynamo empfängt um 16 Uhr Libero Graz. „Die spielen bisher eine gute Saison, sie sind der Favorit“, relativiert Schmidt. Die Fortuna spielt um 18 Uhr beim punktlosen Tabellenschlusslicht Komusina. Im zweiten Kellederduell in Folge sind Punkte Pflicht.