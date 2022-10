Schockmoment bei Bezirksduell in Kirchschlag

Werbung

„Der Ball ist vor den beiden aufgesprungen, beide gingen kurz vor dem Strafraum auf den Kopfball. Für mich hat es anfangs gar nicht so extrem ausgesehen. Es war ein unglücklicher Zusammenstoß“, beschreibt Kirchschlags Trainer Stefan Pürrer den Vorfall in der 44. Minute, der sich kurz darauf weit schlimmer darstellte.

Bad Fischaus Stefan Greiner und Kirchschlags Thomas Pichlbauer krachten ordentlich zusammen. Während der Zusammenstoß für den Fischauer glimpflich ausging (Anm.: leichte Gehirnerschütterung), erwischte es den Kicker aus der Buckligen Welt hart. So hart, dass die Rettung inklusive Hubschrauber, der dann zum Glück nicht notwendig war, alarmiert wurde.

„Natürlich ärgert man sich über ein 3:3 in der 95. Minute, aber es ist heute nebensächlich.“

Stefan Pürrer

„Nach der Ersten Hilfe haben wir uns mit dem Schiedsrichter zusammengesprochen, haben auf die Rettung gewartet. Wir sind alle rein in die Kabinen, hatten 20 Minuten Unterbrechung“, beschreibt Pürrer die bangen Minuten: „Der Schiedsrichter hat das sehr gut gelöst. Er war mit beiden Mannschaften in Kontakt. Wir mussten in der Pause entscheiden, ob wir weitermachen. Die Mannschaft wollte spielen.“ Der Schiedsrichter pfiff nach langer Unterbrechung beim Stand von 2:0 für Kirchschlag wieder an, ließ eine Minute spielen, ehe der geplante Seitenwechsel vollzogen wurde. „Es war dann aber nicht mehr das Gleiche. Es waren andere Dinge wichtiger“, so Pürrer, der am Ende ein 3:3 sah: „Natürlich ärgert man sich über ein 3:3 in der 95. Minute, aber es ist heute nebensächlich.“

Noch am Abend sendete Pichlbauer selbst ein Foto an seine Mitspieler. Foto: zVg/privat

Als die Kirchschlager später erfahren haben, dass sich ihr Mitspieler neben anderen Verletzungen einen Schädelbasisbruch zugezogen hat, war der Schock groß. „Am Abend hat er selber dann noch in die Gruppe geschrieben und uns ein Foto gesendet. Laut der ersten Diagnose hat er Glück im Unglück, weil er nicht operiert werden muss“, so der Coach, der weiter erklärt: „Er liegt jetzt aber ein paar Tage im Krankenhaus, auch zur Überwachung. Das Positive ist, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Da hat man gemerkt, dass Sport nicht alles ist.“

„Ich glaube, dass die Teams und die Schiedsrichter das Beste gemacht haben. Wir wünschen natürlich alles Gute.“

Daniel Kohn

Auf Nachfrage würde Thomas Pichlbauer selbst gerne mehr zum Hergang sagen, ist dazu aber nicht in der Lage: „Es geht mir den Umständen entsprechend. Ich würde gerne mehr dazu sagen, aber ich kann mich leider an nichts mehr erinnern.“

Auch für die Gastgeber war der Rettungseinsatz ein Schockmoment. „Das war ganz schwierig, vor allem auch für den Gegner“, so Fischau-Coach Daniel Kohn, der weiter meint: „Ich glaube, dass die Teams und die Schiedsrichter das Beste gemacht haben. Wir wünschen natürlich alles Gute.“