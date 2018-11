GC Föhrenwald-Profi Markus Habeler hat ein schweres Jahr hinter sich – sportlich, aber vor allem privat: Habelers Mutter verstarb vor wenigen Wochen. „Der Beistand für meine schwererkrankte Mutter war für mich im heurigen Jahr sicher prioritär“, trauert der Neudörfler, der verrät: „In den schweren Tagen, die ich gemeinsam mit meiner Familie in den letzten Monaten und Tagen erlebte, habe ich sehr viel an Trost und Zuspruch erhalten, was mich motiviert und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt.“

Sportlich wird er diese weiter auf der Alps Tour (dritthöchste europäische Profi-Serie) verbringen. Platz 36 in der heurigen Order of Merit brachte ihm einen fixen Startplatz ein. Technisch war das Föhrenwald-Ass mit seinem Golf durchaus zufrieden. Allerdings ist es nur allzu menschlich, dass „mir in den entscheidenden Phasen die psychische Kraft und Konzentration fehlte.“