Fünf Turniere in sechs Tagen in der Golfarea 36

Mit der Wein&Co-Trophy startet die Golfwoche ihr Comeback nach über 30 Jahren. In der Golfarea 36 (GC Föhrenwald und GC Linsberg) standen binnen sechs Tagen fünf Turniere am Programm. Zum Auftakt der „Golfweek 36“ stand ein 18-Loch Stableford-Turnier mit anschließender Weinverkostung von Winzerin Pia Strehn an. Über 100 Spieler waren beim Turnier im GC Föhrenwald dabei.

An Tag zwei und drei folgten mit dem „Perfect Match“ und der „Trilogie“ zwei Scramble-Varianten mit über 60 Teilnehmern. Nach einem Ruhetag stand mit dem Preis der Golfgemeinde Lanzenkirchen im GC Linsberg ein weiterer Scramble am Plan. 108 Spieler kämpften sich bei Sonnenschein und Hitze über den Platz. Dabei wurde sogar ein Platzrekord aufgestellt. Lena Schilowsky, Miriam Moser und Max Rödler spielten gemeinsam 16 unter Par.

Markus Habeler, Tina Schneeberger, Klaus Schneeberger, Leopold Schneeberger, Christoph Schneeberger (v.l.) beim Preis der Stadt Wiener Neustadt. Foto: privat

Der Preis der Stadt Wiener Neustadt bildete das Finale der Golfweek 36. 108 Spieler wurden auf der Runde von drei Gourmet-Stationen von Triad-Chef Uwe Machreich und einer Gourmet-Station von Grete Windbüchler (ehemalige Restaurantchefin Golfclub Föhrenwald) verwöhnt. Den Hole-in-One-Preis, einen Cupra Born zur Verfügung gestellt von Porsche Oberwart, konnte keiner der Teilnehmer gewinnen. Das Turnier bildete auch den Rahmen die 20-Jahr-Feier für den Präsident des Golfclubs Klaus Schneeberger und 20 Jahre Triad.