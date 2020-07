In der Golfarea 36 - Golfclub Föhrenwald und Golfclub Linsberg - wird wieder fleißig gegolft. 90 Spieler gingen am Wochenende an den Abschlag der Koxi Trophy. Turnierveranstalter Alfred "Koxi" Koglbauer (Gasthaus Koglbauer) ließ es sich nicht nehmen die Starter mit einer Halfwayverpflegung zu überraschen. Nach dem Turnier gab es dann ein Koxi-Buffet und Lanzenkirchens Bürgermeister Bernhard Karnthaler freute sich, dass er bei der Siegerehrung auch einige Lanzenkirchner auszeichnen durfte. Die zweite Gruppe gewann Malermeister Erich Horejsi aus Haderswörth mit 44 Punkten. In Gruppe drei landete Johann Langreiter aus Ofenbach nur vier Punkte hinter dem Punkterekord. Der Gruppensieg war ihm nicht zu nehmen.

Bognar souverän, Dreikampf bei den Herren

Jürgen Hochwarter aus Föhrenau wurde mit 45 Punkten Zweiter. Die Juniors des GC Föhrenwald dominierten in der Bruttowertung. Bei den Damen war Julia Bognar mit einer Runde von zwei unter Par eine Klasse für sich, siegte vor Miriam Moser und Doris Biberstein. Bei den Herren zauberte Clemens Fürndraht eine Runde von fünf unter Par. Nicht viel schlechter: Max Rödler mit drei unter Par und Rainer Borns zwei unter Par.In Summe gab es 45 Unterspielungen.

Dallos überflügelt beim Thermencup alle

Bei der ersten Runde des Linsberg Asia Thermencups überraschte Andrea Dallos, Mitarbeiterin des GC Linsberg-Bistros. Mit 56 Punkten hatte sie 15 Zähler Vorsprung auf die ersten Verfolger. Dallos begann erst im Vorjahr mit dem Golfsport, hat seitdem fleißig trainiert. Mit dem Turniersieg verbessert sie ihr Handicap von 51 auf 33,5. Gute Ergebnisse gab es auch beim neun Loch-Turnier. Gerhard Suttner setzte sich mit 28 Punkten vor Julia Bognar und Max Rödler durch.