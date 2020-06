Bei der nationalen offenen Meisterschaft im GC Zell/See drehte der GC Föhrenwald-Amateur Maximilian Lechner groß auf. Nach zwei guten ersten Runden gelang Lechner an Tag drei eine 63, damit schien er plötzlich an der dritten Stelle auf. Hinter den beiden Profis Bernd Wiesberger und Matthias Schwab – beide in den Top 100 der Weltrangliste. „Natürlich ist es was Besonderes, dass Bernd und Matthias mitspielen, daher würde es mir sehr viel bedeuten, wenn ich auch morgen ganz vorne dabei sein könnte. Heute hat mein Putter sehr gut funktioniert, aber morgen wird es eine besondere Situation für mich und ich hoffe, dass ich cool bleiben kann.“

Denn, der Staatsmeistertitel kann in Österreich nur von einem Amateur gewonnen werden und in dieser Wertung hatte Lechner fünf Schläge Vorsprung auf Niklas Regner. Am finalen Sonntag schlug Lechner im Flight mit Schwab und Wiesberger ab. Doch auch an der Seite der Stars blieb Lechner cool, war aber nicht mehr überragend, wie am Vortag. Das war an diesem Tag Regner, der den Rückstand aufholte. In der Gesamtwertung hatte Wiesberger vor Schwab die Nase vorne. Dahinter folgte Profi Lukas Nemecz und eben die Amateure Lechner und Regner. Für die beiden Amteure ging es damit ins Stechen um den Staatsmeistertitel. Dabei stach Regner Lechner am dritten Extra-Loch mit einem Birdie aus.

Weitere Föhrenwald-Ergebnisse: Markus Habeler wurde Gesamtsechster. Lena Schilowsky Achte bei den Damen.