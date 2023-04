Golf: Vier gewinnt in Area 36

Werbung

Bei nasskalten Bedingungen schlugen 26 Teams bei der Vierer-Meisterschaft in der Golf-area 36 ab. Dieses Jahr wurde erstmals auf beiden Plätzen (GC Föhrenwald und GC Linsberg) gespielt. Am ersten Tag gab es einen Bestball-Vierer und am zweiten Tag einen klassischen Vierer mit Auswahldrive.

Am Ende standen Flo Dinhobl und Elissa Tschachler ganz oben am Podest. Mit Runden von 64 und 68 Schlägen (Gesamt 132 Schläge) ließen sie der Konkurrenz keine Chance. Dahinter belegen Clubmanager Christoph Schneeberger und Paul Schebesta Platz zwei mit 137 Schlägen. Das Podium wurde von der Paarung Jonathan Maxa/Vinzenz Knapp (139 Schläge) komplettiert. Vierer-Meister im Netto dürfen sich Christoph Lederer und Christof Stögerer nennen. Mit 126 Nettoschlägen gewannen sie mit sieben Schlägen Vorsprung. Bei den Senioren gab es ebenfalls eine klare Siegerpaarung. Herbert Glanz und Alfred Puchegger siegten mit 155 Schlägen und elf Schlägen Vorsprung auf Rang zwei.