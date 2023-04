Große Trauer um Rudi Habeler

Werbung

Golf war seine Passion. In den letzten Jahren war Rudi Habeler eine der prägenden Figuren im GC Föhrenwald. Er wird als engagierter Förderer der Jugend und vor allem als Mensch abgehen. Habeler verstarb in der Vorwoche überraschend. Der Neudörfler wurde 70 Jahre alt.

Bekannt war Rudi Habeler auch in Wiener Neustadt, immerhin war er in einigen Wahlkämpfen Unterstützer von ÖVP-Bügermeister Klaus Schneeberger, vor allem wenn es um sein Personenkomitee ging. „Ich verliere einen guten Freund und Helfer, Rudi ist mir in zahlreichen Wahlkämpfen zur Seite gestanden und hat mich immer unterstützt. Dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar“, trauert Klaus Schneeberger über einen langjährigen Weggefährten.

Erfolgreiche Laufbahn im ÖAAB und PVA

Habelers politisches Engagement begann bereits 1970 in der Neudörfler ÖVP-Ortsgruppe. Von 1982 bis zu seiner Pensionierung 2015 war Habeler in der Bundesorganisation des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbunds tätig. „Rudi Habeler hat die Herzen der Menschen berührt und sich in allen Lebenslagen stets für ihre Anliegen des ÖAAB eingesetzt“, zeigt sich Bundesobmann August Wöginger von der Todesnachricht tief betroffen.

Habeler war auch für die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) als Obmann-Stellvertreter tätig. „Rudolf Habeler hat maßgeblich an der Fusionierung der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten und Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter mitgewirkt. Ein besonderes Anliegen war es ihm, das Vertrauen der Versicherten in das Pensionssystem zu stärken. Unsere Anteilnahme gilt in diesen Stunden besonders seiner Familie und Angehörigen“, trauern auch die beiden aktuellen PVA-Obleute Peter Schleinbach und Andreas Herz.