Lechner will auf die Challenge Tour

Im Vorjahr gab der Lieslinger Max Lechner sein Debüt auf der Pro Golf Tour. Nach der Premierensaison auf der dritthöchsten Profi-Ebene will der Föhrenwalder für heuer mehr. Ein Fixplatz auf der höherklassigen Challenge Tour ist das erklärte Ziel.

Dafür hat sich der Jung-Pro Anfang Jänner mit dem Österreichischen Nationalteam im „Al Hamra Golf Club“ in „Ras Al Khaimah“ (Vereinigte Arabische Emirate) vorbereitet. Auf dem European Tour-Platz hatte er die Chance, sich bei perfekten Bedingungen vorzubereiten. Danach folgten zwei Wochen selbstständiges Training in Südafrika und zwei Wochen mit dem Österreichischen Golfverband und Lechners persönlichem Trainer Dominic Angkawidjaja in der Türkei.

Saison startet nächste Woche mit Ägypten-Serie

Gerade steht ein intensives Kurztrainingslager in Lignano am Plan, um sich den Feinschliff für die ersten Turniere (ab 14. März) in Ägypten zu holen. Neben Turnieren auf der ProGolf Tour, wird Max Lechner auch wieder Einladungen für Challenge Tour bekommen.