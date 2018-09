Markus Habeler wird ab heute (Dienstag) im GC Ebreichsdorf abschlagen, das Ziel: ein Platz auf der European Tour, der höchsten Turnierserie Europas.

Allerdings kann er dieses Ticket nicht in Ebreichsdorf lösen. Das viertägige Turnier stellt erst die erste Stufe dar. Insgesamt gibt es in dieser Phase sieben Turniere. „Wir wissen noch nicht genau, wie viele weiterkommen“, erzählt Habeler: „Die besten 20 auf jeden Fall.“ Die Chancen dafür stehen laut Habeler ganz gut. Der Föhrenwalder weiß genau, worauf es im Nachbarclub ankommt: „Es kann dort sehr windig sein. Die Entscheidung wird auf den Grüns fallen, die sind sehr schnell.“ Von den 18 Löchern sticht keines besonders heraus, aber: „Man darf auch keines unterschätzen.“

Meistert Habeler die erste Stufe, würde es in etwa drei Wochen mit der zweiten Qualiphase weitergehen. Bei diesen vier Turnieren kommen jeweils wieder circa die besten 20 ins Finale. Dort ergatterten dann die besten 30 einen Startplatz auf der European Tour. Alle, die den Cut schaffen, erhalten einen Startplatz auf der Challenge Tour (zweithöchste Kategorie).

"Die Erwartungen selber habe ich gar nicht"

Derzeit spielt Habeler ja noch auf der kleinsten der drei Touren, der Alps Tour. Dort liegt der Neudörfler derzeit außerhalb der Top 30. Diese Spieler erhalten für die nächste Saison sozusagen eine „Alps Tour-A-Karte“. Die Top 50 – aus denen Habeler kaum noch zu verdrängen ist – erhalten eine „B-Karte“. „Die Top 30 stehen in der Nennliste dann weiter vorne, aber eigentlich können auch die Top 50 an allen Alps Tour-Turnieren teilnehmen“, so Habeler

Neben dem Föhrenwalder Aushängeschild wird auch der amtierende Clubmeister Maximilian Lechner in Ebreichsdorf am Start sein: „Die Erwartungen selber habe ich gar nicht, ich möchte mich einfach mit den Profis messen können“, skizziert der (Noch)-Amateur. Die theoretische Chance besteht aber auch für Lechner, dass er auf der European Tour oder Challenge Tour Fuß fasst. „Dazu muss ich aber insgesamt zwölf Runden überstehen. Das wird sehr schwer.“ Sollte es mit der Qualifikation für Lechner in die zwei höchsten europäischen Kategorien nicht klappen, wäre natürlich auch die Alps Tour eine Option. Hier findet die Q School erst im Dezember statt, ob der 20-Jährige dort dabei ist, hat er noch nicht entschieden.