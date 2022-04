Maximilian Lechner: Auf und Ab auf Ägypten-Tour

Werbung

Die Debütsaison als Profi verlief für Max Lechner bisher wechselhaft. Der Gloggnitzer absolvierte auf der Pro Golf Tour, der dritten Profi-Ebene des europäischen Golfs, fünf Turniere. Zuletzt verpasste er bei der Red Sea Egyptian Classic am Ostermontag den Cut. Das war Lechner bereits beim Saisonauftakt, der Dreamland Pyramids Classic, passiert. Dazwischen schaffte der GC Föhrenwald-Golfer drei Top 30-Ergebnisse.

Bei der Allegria Open verpasste der 23-Jährige mit einer 78er-Runde zum Abschluss ein Top-Ergebnis. Lechner ging als geteilter Dritter in die Schlussrunde, beendete das Turnier als geteilter 28.. Ähnlich erging es dem Neo-Profi bei der Red Sea Ain Sokhna Classic, bei der Lechner am Schlusstag von Platz vier auf Rang 21 abrutschte. Somit blieb Platz 14 bei der NewGiza Pyramids Challenge Lechners bestes Resultat auf der Ägypten-Tour. In der Geldrangliste rangiert Lechner auf Position 34, spielte bis dato 1.343 Euro Preisgeld ein. Weiter geht es am 27. April mit dem Heimspiel im Golfclub Haugschlag (Bezirk Gmünd).