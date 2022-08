Medaille und ein Aufstieg für den Golfclub Föhrenwald

Werbung

Die Österreichischen Mannschaftsmeisterschaften hätten für die Teams des Golfclub Föhrenwalds kaum besser verlaufen können. Die Damen sicherten sich im Top-Flight den zweiten Platz. In der ersten Runde setzten sich die Damen gegen den leichten Favoriten und Vorjahresdritten GC Schloss Schönborn durch. Lena Schilowsky sorgte auf der letzten Spielbahn für den entscheidenden Punkt für die GCF-Damen. Damit war der Klassenerhalt bereits nach Tag eins fix.

Im Halbfinale ging es für die Föhrenwalderinnen gegen den GC Wien. Das Duell war noch spannender als am Vortag. Bei Gleichstand musste Schilowsky ins Stechen. Sie behielt neuerlich die Nerven und fixierte am ersten Extraloch den Einzug ins Finale. Dort waren die GCF-Damen gegen den großen Favoriten Diamond Country Club erwartungsgemäß chancenlos. Zu sehen gab es dennoch etwas: Trainer Ryan Gould musste wegen einer verlorenen Wette den ganzen Tag in einem Damenrock verbringen.

Jubeln dürfen nicht nur die Silber-Girls, sondern auch die Herren. Nach dem Abstieg aus der Top-Liga gewann die Mannschaft rund um Pro Fredrik Magnusson im Flight 2B und gehört wieder zu den Top Acht-Teams Österreichs.