Meister der Golfarea 36 gekürt

Am Wochenende war die mittlerweile Traditionelle Golfarea 36-Meisterschaft. Gespielt wurde im GC Linsberg und im GC Föhrenwald. Im Stableford-Bewerb der Damen gewann Susanne Loidolt vor Josefine Glanz und Barbara Hartl. Bei den Herren siegte Martin Schiefer vor Michael Vaclav und Hans Rödler. Im Zählwettspiel setzte sich bei den Frauen Miriam Moser vor Daniela Steiger und Sonja Steiner durch. Bei den Herren ging der Titel an Konstantin Borns, Zweiter wurde Maximilian Borns, Dritter Sebastian Aigner. Die Juniorenwertung ging an Konstantin Borns, Zweiter wurde Maximilian Borns, Miriam Moser komplettierte das Stockerl.