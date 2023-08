Staatsmeistertitel für Föhrenwald-Golfer Paul Schebesta

Quasi vor der Haustür feiert Paul Schebesta den größten Erfolg seiner Karriere. Im GC Fontana (Oberwaltersdorf) krönte sich der Föhrenwald-Golfer zum Staatsmeister. Bereits nach den ersten beiden Turniertagen lag Schebesta, mit zwei 72er-Runden, in Führung, mit zwei Schlägen Vorsprung. In der Finalrunde baute er das Guthaben weiter aus. Nach zehn Löchern hielt er bei einem Tagesergebnis von Drei unter Par.

Auf den letzten acht Bahnen musste Schebesta zwar Schlagverluste hinnehmen, das fiel am Ende aber nicht mehr ins Gewicht – Staatsmeistertitel mit drei Schlägen Vorsprung. „Für mich ist es der größte Erfolg in meinem Leben. Den Staatsmeistertitel hat jeder Amateur am Plan zu gewinnen oder er träumt davon. Dass es für mich wirklich in Erfüllung gegangen ist, macht mich schon ein wenig sprachlos.“

Nächstes Ziel: Profi werden

„Ich habe mich gefreut, hier spielen zu können und zu beweisen was ich wirklich kann“, jubelte der Föhrenwald-Golfer nach seinem Sieg und analysiert: „Ich habe alle Tage ein recht gutes Gefühl gehabt und vor allem Strafschläge vermeiden können. Der Platz war aufgrund der großen und welligen Grüns, des dichten Roughs und des Windes sehr schwer zu spielen. Vor dem Turnier habe ich mir Chancen auf eine gute Platzierung ausgemalt, mit einem Sieg hätte ich aber nicht gerechnet.“

Nun ist Schebesta voller Selbstvertrauen und plant den nächsten Karriereschritt. Am Ende des Jahres will er ins Profilager wechseln: „Ich denke es ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Ich freue mich auf die weiteren Herausforderungen.“