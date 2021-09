Zum dritten Mal fand im Golfclub Linsberg eine Clubmeisterschaft statt. 60 Teilnehmer schlugen bei optimalen Wetter- und Platzbedingungen ab. Dadurch waren die Ergebnisse auch deutlich besser als im Vorjahr. Spannend machten es die Linsberg-Juniors Sebastian und Raffael Aigner, die sich den Sieg erst im Stechen ausmachten.

Sebastian setzte sich schlussendlich durch und krönt sich damit zum doppelten Clubmeister, sowohl in der Herren-, als auch in der Juniorenwertung. Bei den Damen setzte sich Doris Eitler durch. Mario Schmidt gewann bei den Senioren. Die Nettowertungen gingen an Carsten Herfurth und Edith Hillebrand. In der Föhrenwald-Wertung waren Jonathan Maxi und Maria Aigner top.