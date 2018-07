Die Internationalen Österreichischen Meisterschaften der Altersklassen U12 bis U21 gingen im GC Haugschlag/Waldviertel über die Bühne. Im Duell mit den besten heimischen Golferinnen holte Katharina Steffl in der U18-Klasse die Goldmedaille in den Föhrenwald. Steffl beendete die drei Runden mit einem Score von 222 Schlägen (sechs über Par) und triumphierte damit mit vier Schlägen Vorsprung auf die Tschechin Magdalena Petrlova und Johanna Ebner.

Mit einer weiteren Medaille für die Föhrenwald-Golfer sollte es nicht klappen, gleich mehrmals schrammten die Nachwuchshoffnungen knapp am Podium vorbei. Elissa Tschachler wurde in der U21-Konkurrenz Vierte. Besonders bitter verlief die Staatsmeisterschaft für Clemens Fürndraht (U16) und Tobias Möser (U21). Beiden fehlte nämlich nur ein Schlag auf die Bronzemedaille. In der U18 wurde Noah Hermanek Fünfter.