Der Golfsport ist zurück – mit 1. Mai kann auf den heimischen Greens wieder abgeschlagen werden. Allerdings mit angepassten Regeln – mehr dazu Verbands-Präsident Franz Wittman im Talk auf www.noen.at. Damit können die Golfer auch auf den beiden Anlagen des GC Föhrenwald und des GC Linsberg abschlagen. Heute, Mittwoch, werden vom Golfverband Verordnungen erwartet, wie die genaue Handhabe des Betriebs aussehen wird. „Dann wissen wir mehr“, meint GC Föhrenwald-Clubmanager Elgar Zelesner. Ab Freitag, dem 24. April, wird über die Homepage www.golf.at die Möglichkeit bestehen, Startzeiten zu reservieren. Das Sekretariat im Föhrenwald ist aufgrund des Betretungsverbots noch bis 30. April geschlossen und erst wieder mit dem 1. Mai geöffnet.

Restaurant und Gastro bleiben auch während des Spielbetriebs geschlossen, geklärt soll auch die Frage werden, ob eine Getränkeservice geboten werden kann. Im Golfclub Föhrenwald waren in der Krise die Mitarbeiter ebenfalls in Kurzarbeit – trotz der strengen Vorschriften hat es das Greenkeeper-Team rund um Wayne Beasley geschafft, die beiden Plätze in einem Top-Zustand zu halten.