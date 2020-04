Seit einer Woche hat der Moderne Fünfkämpfer Gustav Gustenau Gewissheit. Die Olympischen Spiele in Tokio werden um ein Jahr, auf 2021, verschoben. Dem 22-Jährigen fiel bei der Nachricht ein Stein vom Herzen:

"Man hat ja gemunkelt, dass die Olympischen Spiele durchgezogen werden - ganz nach dem Motto 'the show must go on'. Aber es ist sicher die richtige Entscheidung die Spiele zu verschieben", fürchtete Gustenau, dass Olympia um jeden Preis stattfinden soll. Ähnlich wie nach dem Terroranschlag 1972 in München, als danach weiter um Meter und Sekunden gekämpft wurde.

Auch Weltcups fallen aus

Dabei hätte Gustenau für die Qualifikation durchaus intakte Chancen gehabt. Nun ist auch die Weltcup-Saison abgesagt. Wie die restlichen Startplätze für die Spiele 2021 vergeben werden, ist ungewiss. "Es ist so aber sicher fairer, weil so kann jeder gleich trainieren", spricht Gustenau an, dass der Trainingsalltag der Athleten je nach den nationalen Coronamaßnahmen unterschiedlich aussieht.

Trainingspartner Seil und Boxsack

Österreichs Fünfkampf-Ass versucht trotz allem die Intensität im Training hoch zu halten. Laufen gehen, ist da ja noch kein Problem. Beim Schwimmen und Fechten wird es schon schwieriger. Gustenau organisierte sich ein Zugseil, versucht so Zugserien wie beim Schwimmen zu simulieren. Als Fechtgegner muss derzeit der hauseigene Boxsack herhalten. "Da kann ich verschiedene Stoßübungen machen", schildert Gustenau. Dazu kommt noch Training in der Kraftkammer.

Besucht wird nur das Pferd

Soziale Kontakte werden hingegen außerhalb des familiären Umfelds auf ein Minimum reduziert. "Ich besuche nur einmal am Tag mein Pferd", grinst Gustenau, der neben dem Sport aktuell auch verstärkt seinen Aufgaben beim Bundesheer nachgeht. Etwa vor zwei Wochen einen Hilfseinsatz in einem steirischen Großlager hatte. "Das ist in dieser Situation natürlich selbstverständlich. Die meisten vergessen ja oft, dass Heeressportler wirklich zum Bundesheer gehören", lacht Gustenau.