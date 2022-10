Demuth mit Rekord beim Piestingtallauf

Werbung

Das Piestingtal schnürte die Laufschuhe. Zwei Jahre war das wegen Corona nicht möglich. Am Sonntag gab es das Comeback des Lauf-Klassikers. „Es ist mir eine große Freude, nach zwei Jahren das Ding wieder durchziehen zu dürfen“, freut sich Organisator Gerald Prinzhorn, der verspricht: „Wir werden die Größe des Laufes wieder dorthin bringen, wo sie einmal war“, denn beim Comeback gab es 20 Prozent weniger als vor Corona. Großer Beliebtheit erfreut sich der Piestingtallauf trotzdem, ist mit 900 Startern immer noch eine der größten Laufveranstaltungen im südlichen Niederösterreich.

„Ich freu mich wirklich sehr, ohne irgendeine Halbmarathonvorbereitung doch eine super Zeit erlaufen zu haben“

Stefanie Habeler

Beim Comeback spielte auch das Wetter mit. Traumhaftes Herbstwetter sorgte für perfekte Laufbedingungen. Die nutzte Lars Demuth aus. Der Athlet der SVG Hohe Wand gewann den Halbmarathon in 1:07:15 Stunden, so schnell war über diese Strecke beim Piestingtallauf noch keiner. Der Theresienfelder Markus Sostaric (ASKÖ Breitenau) wurde mit zwei Minuten Rückstand Zweiter (1:09:10). Stefan Lakinger (KSU Gutenstein) wurde Dritter (1:11:34). Bei den Damen gewann Stefanie Habeler (SSC Rohr) in 1:27:08 mit nur acht Sekunden vor Daniela Vorkova (Baumit BSK Kunden) und Sandra Kopecky (HSV Marathon Wiener Neustadt). „Ich freu mich wirklich sehr, ohne irgendeine Halbmarathonvorbereitung doch eine super Zeit erlaufen zu haben“, strahlt die Siegerin.

Auch heuer gingen wieder zahlreiche Vereine und Firmenteams an den Start. Die mit Abstand stärksten Teams stellten dabei Baumit, SC Ortmann/Oed und SC Piesting, aber auch HSV Marathon Wiener Neustadt, Essity Austria, ASTA zählen zu den Fixstartern beim Piestingtallauf.