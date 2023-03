WM-Comeback endet mit Überraschung

Werbung

Erstmals seit 2018 waren die besten Trial-Fahrer der Welt wieder in der Arena Nova zu Gast. Der zweite Lauf der aktuellen WM endete mit einer faustdicken Überraschung. Der 32-fache Weltmeister Toni Bou kassierte in Wiener Neustadt seine erste Niederlage, musste sich mit dem zweiten Rang begnügen. Der Sieg ging an den Basken Jaime Busto, der seinen dritten Karrieresieg feierte. Bou machte in den ersten Sektionen der Finalphase ungewohnte Fehler. Die nutzte Gas Gas-Pilot Busto aus: „Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg und ich bin froh, dass es hier in Österreich, der Heimat von Gas Gas, passiert ist.“ In den Qualirunden unterliefen Busto noch einige Fehler: „Die sind Gott sei Dank nicht so teuer gewesen, im Finale war ich sehr konzentriert. Da war es fast perfekt.“ Bou nimmt den zweiten Rang im Kampf um die Meisterschaft gerne mit. „In Hinblick auf die WM ist es kein schlechtes Resultat. Das Finale war sicher nicht eines meiner Besten. Die Fehler in Sektion zwei und vier haben mir den Sieg gekostet.“

Lokalmatador zeigt bei Debüt auf

Marco Mempör gab in Wiener Neustadt sein Debüt in der Top-Klasse. Der Prigglitzer beeindruckte bei seiner Premiere, lag zwischenzeitlich sogar an der siebenten Stelle, schlussendlich musste er sich mit dem neunten und letzten Platz zufrieden geben.