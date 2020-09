Wiener Neustadts Handballverein erarbeitete ein 40-seitiges Präventionskonzept. Obmann Stephen Gibson blätterte mit der NÖN durch.



Die Corona-Tests. Die WHA-Vereine fallen in die Spitzensportregelung. „Das heißt, wir sind immer im getesteten Bereich“, gibt Gibson, Personalunion von Vereinsobmann und WHA-Präsident, Auskunft. Vor dem Vorbereitungsstart wurde getestet, vor dem Saisonstart erneut. Insgesamt rechnet Gibson mit zumindest sieben Testungen. Die Kosten für jeden Testdurchgang beträgt 800 bis 1.000 Euro. „Wir machen Pool-Testungen“, erzählt Gibson. Heißt: Fünf Proben werden gemeinsam ausgewertet. Gibt es ein positives Ergebnis, muss einzeln nachgetestet werden. „Das wären dann für jeden noch einmal 100 Euro“, schildert Gibson, der für die Coronatests alleine 8.000 Euro budgetiert hat. Wiener Neustadt spielt heuer auch Europacup. Dort steht vor jeder Partie ein Test an. Wiener Neustadt steigt Mitte November ins europäische Geschäft ein.

Das Gesundheitstagesbuch. Jede Spielerin muss ihren Gesundheitszustand beobachten und täglich vermerken. „Das wird 14-tägig an den ÖHB übermittelt“, sagt Gibson. Fiebermessung sind täglich durchzuführen, auch vor dem Training wird Fieber gemessen.

Die Absage-Regel. Im Spitzensportbereich gibt es einen Leitfaden, wann Partien abgesagt werden. „Das passiert im Regelfall, wenn vier Spielerinnen positiv getestet sind, oder beide Torfauen“, stellt Gibson klar. Zu bewerten ist jeder Fall allerdings individuell. Zum Beispiel: Bekommt eine Spielerin kurz vor dem Spielstart ein positives Ergebnis und ihre Kolleginnen sind noch nicht getestet, wird das Match wohl vorsichtshalber abgesagt.



Die Spielregeln. Der Abstand zwischen den Spielen – zwischen den einzelnen Altersklassen – wurde vergrößert. Damit brauchen die Vereine natürlich auch mehr Hallenzeiten, das verursacht wiederum mehr Kosten. Die Spielerinnen selbst dürfen auch erst in die Halle, wenn die Akteurinnen, die zuvor spielten, die Halle verlassen haben. Im Nachwuchsbereich wird es keinen Seitenwechsel geben, damit benutzt jedes Team auch nur eine Sitzbank.



Die Trainingsregeln. Jede Spielerin muss ihren eigenen Ball mitbringen, wird die Torfrau im Gesicht getroffen, scheidet der Ball vorerst aus. Es wird ein Reserveball desinfiziert und benutzt. Der ausgeschiedene Ball wird ebenfalls desinfiziert, danach muss er abtrocknen und wird erneut desinfiziert, anschließend darf er wieder verwendet werden.



Die Hallenregeln. In der Anemonenseehalle sind 130 Zuseher erlaubt – normalerweise bietet die Halle bis zu 300 Besuchern Platz. Die Sportlerinnen werden durch die linke Türe eintreten, die Zuseher durch die rechte. „Wir wollen ein Einbahnsystem machen. Der Ausgang soll über die Notstiege und den Spielplatz erfolgen“, erklärt Gibson. Ob das schon bei der ersten Partie umgesetzt wird, ist aber noch nicht sicher.



Die Mund-Nasen-Schutzpflicht. Nicht nur beim Betreten der Halle, muss eine Maske getragen werden. „In der Halle ist die gesamte Zeit über Maskenpflicht, auch am Sitzplatz“, hält Gibson fest. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit, kurz an die frische Luft zu gehen. Was passiert mit Leuten, die sich nicht an die Vorgaben halten? „Die werden wir der Halle verweisen müssen. Wir wissen, dass das schwierig durchzusetzen ist, aber da müssen wir hart bleiben.“ Ein Verweis ist aber nur das letzte Mittel. Der Hallensprecher wird immer wieder die Bestimmungen durchsagen. Auf etwaige Verstöße werden die Besucher auch erst einmal aufmerksam gemacht.