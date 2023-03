Dezimierte Jags WV verlieren in Ferlach

Werbung

Wiener Neustadt/Bad Vöslau reiste ersatzgeschwächt zum Tabellendritten aus Ferlach. Es kam also nicht überraschend, dass der Vorletzte gegen die Kärntnerinnen keine weiteren Punkte sammeln konnten. Die Heimischen setzten sich bereits in den ersten Minuten (vor-)entscheidend ab. Nach acht Minuten führte Ferlach bereits mit 7:2. Danach verwaltete Ferlach das Guthaben. Die Gäste kamen nie mehr näher als auf drei Tore heran (18:15). Während sich die Kärtnerinnen mit dem 32:27 wieder auf den zweiten Tabellenplatz (hinter Hypo NÖ) schießen, gibt es für die Jags-Damen eine weitere schlechte Nachricht. Dornbirn siegte gegen Bruck/Trofaiach. Mit dem zweiten Saisonsieg rückt das Schlusslicht aus Vorarlberg bis auf drei Zähler an Wiener Neustadt/Bad Vöslau heran.

Stimme zum Spiel

Ferlach-Manager Wolfgang Buchbauer: „Es war ein souveräner Start-Ziel-Sieg. Beide Torhüterinnen haben stark gehalten. Wir konnten viele junge Spielerinnen zum Einsatz bringen.“