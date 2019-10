ZV Handball-Urgestein Hans Haidvogel feierte seinen 80. Geburtstag. Da gratulierten natürlich auch die WHA-Damen. Das schönste Geschenk war aber nicht die Torte inklusive Sprühkerzen, sondern der bereits fünfte Saisonsieg der Wiener Neustädterinnen gegen Dornbirn (31:24).

Im Vorjahr stand zu dieser Zeit noch der Nuller am Konto der Girls aus der Allzeit Getreuen. Dass sich die Gefühlswelt binnen eines Jahres um 180 Grad drehte, hat mehrere Gründe. Einerseits die günstigere Auslosung in den ersten Runden, andererseits „sieht man aber schon eine Entwicklung“, meint Obmann Stephen Gibson.

Auf der Torfrau-Position ist Reka Schneck der erhofft starke Rückhalt: „Damit haben wir das Torfrau-Problem gelöst, das gibt der Deckung dann auch gleich mehr Sicherheit“, beschreibt Gibson, wie die Räder ineinander greifen.

"Sie hatte eine gute Vorbereitung"

In der Offensive geht in dieser Saison auch wieder mehr über die Flügel. Das liegt einerseits an der Rückkehr von Melanie Krautwaschl, andererseits erlebt Lisa Heidinger gerade ihren zweiten sportlichen Frühling: „Sie hatte eine gute Vorbereitung und weiß, dass die Jungen, die sie noch selbst trainiert hat, nachdrängen“, lobt Gibson.

Anlass für allzu große Euphorie soll der derzeitige Erfolgslauf aber noch nicht sein, weil mit Stockerau (auswärts, am Freitag), Hypo und MGA die ganz dicken Fische des heimischen Handball-Teichs noch warten. „Die Tabelle hat derweil noch nicht so viel Aussagekraft. Wir warten bis Mitte November“, muss Gibson noch abwarten, wie gut sein Team tatsächlich ist.