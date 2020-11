Zu holen gab es für Wiener Neustadts Handballdamen im Europacup gegen Malaga erwartungsgemäß nichts. Mit einem Gesamtscore von 32:64 schied die Truppe von Norbert Antal aus. „Wir haben dann versucht, die Geschwindigkeit der Spanierinnen mitzugehen und das ist ein Tempo, bei dem sie noch ballsicher sind, wir nicht mehr so. Aber die Spielerinnen haben gesehen, dass so etwas möglich ist“, resümiert Stephen Gibson, der glaubt: „Ich glaube, dass keine österreichische Mannschaft gegen Malaga gewonnen hätte. Das ist eine der Top Vier-Mannschaft des Bewerbs“, traut der Wiener Neustädter Obmann Malaga auch den Titel im European Cup (dritte europäische Kategorie) zu. Mit dem Sieg über Wiener Neustadt buchten die Ibererinnen einmal das Ticket für das Achtelfinale.

Wiener Neustadts Spielerinnen können hingegen behaupten, im Europacup dabei gewesen zu sein. Für viele war es das Debüt. Beim letzten internationalen Auftritt von ZV Handball in der Saison 2009/10 war neben Flügel-Ass Lisa Heidinger nur Kapitänin Carina Stockhammer dabei: „Es war ein tolles Gefühl nach so langer Zeit wieder mit meinem Heimatverein international spielen zu dürfen“, schildert die ehemalige Nationalteamspielerin: „Die Vorfreude war sehr groß, wurde durch Corona immer wieder ein bisschen gedämpft, weil wir nie wussten, dürfen wir spielen oder nicht?“

„Die technischen Fehler und vergebenen Würfe können uns genauso in der WHA zum Verhängnis werden.“ Viktoria Kaiser

Während Stockhammer über die sportliche Leistung alles in allem mit einem lachenden Auge resümiert, gibt es auch ein weinendes Auge, nämlich dass keine Zuschauer in der Halle dabei sein konnten: „Deshalb werden wir diese Saison alles geben, um für nächstes Jahr wieder einen europäischen Startplatz zu bekommen, um dann mit Unterstützung unserer Fans vielleicht auch in die nächste Runde einzuziehen.“ Dafür braucht es in der Liga aber eine Leistungssteigerung, denn mit zwei Siegen aus sechs Spielen rangiert Wiener Neustadt aktuell im unteren Tabellendrittel.

Für eine mögliche Trendwende gab das Match gegen Malaga wichtige Aufschlüsse, gerade in Spiel eins agierten die Wiener Neustädterinnen zu nervös, fabrizierten zu viele technische Fehler, die die Andalusianerinnen eiskalt ausnutzten. „Genau daran müssen wir arbeiten. Die technischen Fehler und vergebenen Würfe können uns genauso in der WHA zum Verhängnis werden“, meint Rückraumspielerin Viktoria Kaiser, für die 23-Jährige war ihre Europacup-Premiere etwas Besonderes: „Das Feeling an dem Wochenende war anders als bei einem Ligaspiel. Für uns alle war es eine tolle Erfahrung, die wir gerne noch einmal machen würden.“