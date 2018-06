Es war das Traumfinale dieser U13-Bundesmeisterschaft: Titelverteidiger Dornbirn/Schoren und Veranstalter Wiener Neustadt standen sich in der Sportmittelschule gegenüber. Das Traumergebnis sollte aus Neustädter Sicht aus bleiben. Dornbirn siegte mit 20:15.

„Wenn du im Finale bist, möchtest du natürlich auch gewinnen“, meint Obmann Stephen Gibson, der festhält: „An einem anderen Tag hätten wir gewonnen, aber die Mädels haben nicht ihr absolutes Topniveau abgerufen. Das ist vielleicht ein weiterer Schritt in der Entwicklung, dass man in wichtigen Spielen punktgenau da ist“, glaubt Gibson.

Während Wiener Neustadt mit drei Siegen fast spielerisch ins Finale stürmte, hatte Dornbirn in der Gruppenphase Mühe, zitterte sich ins Halbfinale. Doch in den K.O.-Spielen waren die Vorarlbergerinnen bei hundert Prozent, auch deshalb kann Gibson mit der Silbermedaille seiner Goldgeneration gut leben: „Es ist ein toller Erfolg. Es war vom sportlichen Niveau her ein sehr starkes Turnier – richtig guter Handball.“