Gala mit Einbruch für Wiener Neustädterinnen

31:27 – das Ergebnis sieht deutlich enger aus, als die Partie zwischen Wr. Neustadt/Bad Vöslau und HIB Graz eigentlich war. Nach einem verhaltenen Start lief Melanie Krautwaschl gegen ihren Ex-Verein heiß, war mit zehn Treffern einmal Wiener Neustadts Beste.

So führten die Jags zu Beginn der zweiten Hälfte mit 14 Toren. Ein 5:0-Lauf der Steirerinnen in den letzten Minuten verhinderte ein Debakel. Für Carina Stockhammer und Co. sind die Punkte wichtiger als ein hoher Sieg. Als Dritter ist die Prokop-Sieben im Kampf um das Halbfinale. In den restlichen beiden Hinrunden-Spielen geht es gegen Hypo und Eggenburg.