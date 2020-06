Zwei weitere Neuzugänge präsentierten Wiener Neustadts Handballdamen diese Woche. Für den Kreis kommt die 21-jährige Dorin Novak, die zuletzt bei WHA-Konkurrent Atzgersdorf unter Vertrag stand.

„Meine Ziele sind meine persönliche Weiterentwicklung und eine gute Saison.“ Sie nimmt Schwester Sophie Novak mit in die Allzeit Getreue. Die 20-Jährige kommt ebenfalls aus Atzgersdorf, zuvor standen die Novaks auch schon für Stockerau zusammen am WHA-Parkett. Sophie Novak, die derzeit ihre Matura nachholt, ist variabel einsetzbar, kann sowohl im Rückraum, als auch am linken Flügel spielen.