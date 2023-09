Heroische Aufholjagd: Neustadts Damen schaffen in Wien Überraschung

MGA Fivers - Greenpower Jags roomz 23:25. Nach dem großen Umbruch im Sommer reisten Wiener Neustadts Handballerinnen als Außenseiter in die Wiener Hollgasse. MGA zählt (wieder) zu den heißen Tipps für das Halbfinale. Während bei den Jags noch keiner so richtig weiß, wohin die Reise geht. Zunächst nahm die Partie auch den erwarteten Verlauf. Die Wienerinnen bauten, angeführte von Dorotea Prevendar, den Vorsprung kontinuierlich aus, führten im ersten Durchgang phasenweise mit vier Toren, mit +3 ging es in die Pause.

Als MGA zu Beginn der zweiten Hälfte auf 17:12 erhöhte, drohte die Begegnung komplett zu kippen. Das tat sie auch, aber in eine Richtung, die so nicht zu erwarten war. Melanie Krautwaschl (3), Lina Kovacs (2), Andrijana Janicic und Melanie Jurkovic sorgten für einen 7:0-Lauf der Jags, die plötzlich mit 19:17 voran lagen und dieses Guthaben bis zum Schluss auch nicht mehr hergaben. Tereza Chovancova glückte zweieinhalb Minuten vor Schluss der Treffer zum 23:25. Danach gelang beiden Teams kein Tor mehr. Der Überraschungscoup war perfekt.

Am Samstag (19 Uhr) geht es für Wiener Neustadt in Feldkirch weiter. Die Vorarlbergerinnen gerieten in der ersten Runde gegen Ferlach mit 17:30 unter die Räder.