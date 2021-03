In der Liga machte Wiener Neustadt Hypo schon am vergangenen Wochenende das Leben schwer, verlor nur mit 26:30. Eine Sensation verhinderte damals ein Fehlstart (0:5). Diesen vermied Wiener Neustadt im Cup-Viertelfinale. Angeführt von den Rückraum-Waffen Viktoria Kaiser und Carina Stockhammer legten die Heimischen vor. Als dann auch noch Routinier Lisa Heidinger traf, führte Wiener Neustadt sogar mit 6:3. Hypo kam dann nach einer zwei Minuten-Strafe gegen Stockhammer besser in die Begegnung. Die Südstädterinnen warfen vier Treffer in Folge und führten mit 7:6. Danach war es ein offener Schlagabtausch, in dem sich Hypo mit einem neuerlichen Zwischenspurt bis zur Pause einen leichten Vorteil verschaffte (12:15).

Wr. Neustadt nutzt Schwächephase nicht

Nach dem Seitenwechsel waren die Hypo-Damen zu Beginn völlig von der Rolle. In der Wiener Neustädter Deckung fanden die Gäste keine Lücken, dazu kamen in den ersten fünf Minuten viele technische Fehler. Wiener Neustadt verpasste es in dieser Phase den Spielstand wieder auszugleichen oder sogar in Führung zu gehen. Fahrlässig gingen die Wiener Neustädterinnen mit ihren Möglichkeiten um, etwa bei einer Umschaltaktion, bei der der Ball verloren ging: "Mädels das Tor ist leer, schaut doch", ärgerte sich Trainerin Nicole Prokop. Und als Sabrina Hödl die Hypo-Torsperre durchbrach, im Flug zum 13:16 vollendete, kam der Express ins Rollen. Wiener Neustadt gelangen keine Stopps mehr. In der Offensive unterliefen auch aufgrund der aggressiveren Hypo-Deckung zu viele technische Fehler. Torerfolge gab es fast nur mehr aus Siebenmetern. Hypo setzte sich so noch recht deutlich mit 33:24 durch.

Ebenfalls im Halbfinale: Eggenburg. Die Waldviertlerinnen setzten sich überraschend gegen die MGA Fivers durch, siegten auswärts mit 28:26. Am heutigen Sonntag sind die Niederösterreicherinnen Außenseiter, sowohl Zweitligist Korneuburg gegen Ferlach/Feldkirchen, als auch Perchtoldsdorf beim Liga-Zweiten Atzgersdorf.