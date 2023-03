Jags WV auch gegen Atzgersdorf chancenlos

Werbung

Beim Vorletzten Jags WV lag Vizemeister WAT Atzgersdorf in der Startphase gleich mit vier Toren vorne. Die Wienerinnen, die auf Platz vier in der Tabelle liegen, ließen in der Folge nichts mehr anbrennen und feierten einen souveränen 33:23 (15:10)-Start-Ziel-Sieg in Wr. Neustadt. Lina Kovacs (5 Tore) bzw. Alina Bohnen (6) waren die Topwerferinnen. Roomz JAGS WV hat als Tabellenelfter drei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Dornbirn. „Wir sind geschwächt in die Partie gegangen, da auch noch Spielmacherin Barbara Eichhorn wegen Knieproblemen passen musste. Atzgersdorf hat unsere Fehler eiskalt mit Gegenstoßtoren bestraft, war die deutlich abgezocktere Mannschaft“, so Wr. Neustadt-Obmann Stephen Gibson.