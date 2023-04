Jags WV sichern sich den Klassenerhalt

Werbung

Das Kellerduell Jags WV gegen SSV Dornbirn Schoren war von Anpfiff an hart umkämpft. In den ersten zehn Minuten legten die Gastgeberinnen in der Anemonenseehalle Wr. Neustadt drei Tore vor. Dann übernahm Dornbirn mit vier Treffern in Serie das Kommando (7:9/23. Minute). Nach dem Seitenwechsel (10:10) ging das Duell auf Augenhöhe weiter. Mitte der zweiten Halbzeit verschaffte sich Wiener Neustadt/Bad Vöslau wieder Vorteile, führte 21:18. Im Herzschlagfinale gelang den Dornbirnerinnen zwar mehrmals der Anschlusstreffer. Am Ende hatte das Fusionsteam aus Wr. Neustadt und Vöslau, bei dem Melanie Krautwaschl zehn Mal einnetzte, knapp mit 24:23 die Nase vorne.

Die Gastgeberinnen rückten damit auf den neunten Platz vor. Schlusslicht Dornbirn hat jetzt zwei Spiele vor Schluss drei Punkte Rückstand auf den Vorletzten aus Korneuburg, der am Sonntag im Derby in Stockerau ran muss.

„Wir sind überglücklich, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Jetzt können wir für die kommende Saison planen. Dornbirn hat stark gekämpft. Wir waren in der Abwehr stärker, haben in der nervenaufreibenden Partie nur wenige Tore aus dem Rückraum zugelassen“, so Wr. Neustadt-Obmann Stephen Gibson.