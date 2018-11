Der Stein, der da vom Herzen fiel, war von der Größe irgendwo zwischen Mount Everest und dem ganzen Himalaya-Gebirge. Der Jubelschrei irgendwo zwischen Meistertitel und Champions League-Triumph – der erste Saisonsieg der Wiener Neustädterinnen gegen Eggenburg hatte richtig viel Bedeutung und eine fast unglaubliche Vorgeschichte...

Abschied von Trainer Schuster

...denn Coach Klaus Schuster trat unter der Woche zurück. Bereits nach der Niederlage gegen Atzgersdorf habe Schuster gezweifelt, wie Obmann Stephen Gibson berichtet: „Er war sich nicht mehr sicher, ob er zu der Mannschaft durchdringt.“ Eine schwache Darbietung gegen Graz in der Vorwoche bestärkte das Gefühl (22:28). „Wir haben uns sehr freundschaftlich verabschiedet, entschieden, dass es jetzt einfach so Sinn macht“, erklärt Gibson. Schuster selbst war für die NÖN am Wochenende nicht erreichbar.

Mit Nicole Prokop stand auch prompt eine interimistische Nachfolgerin parat. Die Mutter von drei Kindern ist nicht nur Handball-Koordinatorin in der Akademie Gainfarn/Bad Vöslau und Coach der Wiener Neustädter U14-Mädels, sondern auch 120-fache Nationalteamspielerin und Schwiegertochter von „Hypo-Macher“ Gunnar Prokop. „Ich bin mit 16 Jahren zu Hypo gekommen, habe den Gunnar selbst als Trainer erlebt“, erzählt Prokop über ihren späteren Schwiegervater.

Wichtiger als der Name war aber die Einstellung ihrer Wiener Neustädterinnen auf die Aufgabe Eggenburg. Die Erfahrungen der Vorsaison: Pleite in Liga und Cup. Nach einem konzentrierten Start bekamen die ZV Handball-Ladies in der Schlussphase aber „Angst vor dem Siegen“ (O-Ton Prokop). Mit Kampfgeist holten die Wiener Neustädterinnen aber den so wichtigen 36:34-Sieg.

WHA-Engagement mit Ablaufdatum

„Ich habe eine andere Philosophie von Handball als mein Vorgänger. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Es ist wichtig, dass die Mädels wissen, dass sie siegen können. Mit dieser Mannschaft wird der Verein noch viel Freude haben“, glaubt Prokop, die für das Kalenderjahr 2018 auf der Trainerbank bleiben wird, sich dann aber wieder auf ihren Akademie-Job und die U14 konzentrieren will: „Wer mich kennt, weiß, dass ich alles nur mit hundert Prozent mache und ich glaube, dass das langfristig so nicht funktioniert.“