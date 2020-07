Ein linker Flügel landet in Wiener Neustadt. Die 20-Jährige Lisa Neumeister bespielte die Seite zuletzt bei WHA-Rivalen Graz. Was der Grund für den Transfer in die Allzeit Getreue war? „Ab September beginne ich mein neues Studium Training & Sport an der Fachhochschule“, verbindet Neumeister im südlichen Niederösterreich die berufliche Ausbildung mit ihrer sportlichen Karriere.

„Meine Ziele für die kommende Saison sind, mich rasch in das Team einzufügen, immer mein Bestes zu geben, um gemeinsam viele Siege zu feiern und eine gute Platzierung am Saisonende zu erreichen“, erzählt Neumeister. Neben Dorin und Sophie Novak sowie Kim Gander, Lena Sperger und Adrienn Bezzeg ist Neumeister der sechste Neuzugang, die zur Antal-Truppe dazustößt. Auf der Gegenseite stehen acht Abgänge, inklusive Co-Trainer Max Holly.