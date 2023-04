Neun Sekunden fehlten Jags zum Sieg

Werbung

Die Jags WV-Handballerinnen lagen fast die komplette Spielzeit zurück. Doch die erstmalige Führung seit Minute 17 hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Melanie Krautwaschl verwandelte 1:45 vor Schluss zum 26:25. Der Tabellenvorletzte hatte plötzlich eine Hand am so wichtigen Auswärtssieg in Korneuburg. Die Chancen stiegen weiter, weil Korneuburg seinen Angriff nicht erfolgreich abschloss und die Jags-Damen im Gegenzug einen Siebenmeter bekamen. Krautwaschl, bis dahin mit zehn Toren entfesselt, trat an und vergab. Somit brachte der letzte Angriff der Heimischen die Entscheidung – Auswärtserfolg oder Remis? Chiara Achleitner traf neun Sekunden vor dem Schluss zum 26:26.

Das NÖ-Derby bekam also keinen Sieger. Der Punkt kann für Wiener Neustadt/Bad Vöslau am Saisonende dennoch wertvoll werden, wenngleich sich die Lage im Abstiegskampf weiter dramatisiert. Schlusslicht Dornbirn schoss Tulln mit 34:25 von der Platte. Die Vorarlbergerinnen sind mit einem Spiel mehr immer noch zwei Zähler hinter Wiener Neustadt. Aber: Der Abstand betrug auch schon einmal fünf Punkte und nach der Länderspielpause kommt es am 15. April (19 Uhr) in der Anemonenseehalle zum direkten Duell. Für Dornbirn ist es ein Endspiel, für Wiener Neustadt die Chance, den Klassenerhalt zu fixieren.