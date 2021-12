Stefanie Kaiser: „Chancen stehen gut“ für WM

NÖN: Morgen startet die WM in Spanien. Schon nervös?

Stefanie Kaiser: Ja, man merkt schon eine gewisse Anspannung. Aber vor allem auch Vorfreude. Alle sind fokussiert und versuchen jeden Tag, das Beste aus sich rauszuholen.

Die beiden Vorbereitungsspiele gegen Portugal gingen jeweils mit einem Tor verloren. Wie analysieren Sie die beiden Spiele? In welchen Bereichen gibt es noch Verbesserungspotenzial?

Die Spiele gegen Portugal waren vom Ergebnis leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben viel probieren und einige taktische Elemente testen können. Die Spiele haben uns auch einige Sachen gezeigt, an denen wir in den Tagen danach gearbeitet haben. Wir müssen schauen, dass wir konstanter spielen.

Außerdem müssen wir mit mehr Emotion spielen. Das hat uns bei den letzten beiden Spielen ein bisschen gefehlt. Wir sind eine Mannschaft, die über Kampf und Emotion ins Spiel kommt. Wenn wir das abrufen, können wir gute Spiele machen.

Sie sind mit 29 Jahren schon eine der Älteren im Team, wie sieht da Ihre Rolle im Teamgefüge aus – auf- und abseits des Spielfelds?

Also bei uns sind die Rollen zweitrangig. Ich sehe mich als Back-up für Fine Huber. Wir spielen auch sehr viel sieben gegen sechs und das funktioniert am besten mit Fine und mir. Abseits des Feldes versuche ich jedenfalls für gute Stimmung zu sorgen.

Die WM ist trotz der Pandemie vor Publikum geplant, werden Familie oder Freunde vor Ort unterstützen?

Meine Mutter und meine Cousine schauen sich die Spiele der Vorrunde vor Ort an. Der Rest meiner Familie sitzt vorm Fernseher und fiebert von dort mit.

Die Losfee hat es gut gemeint: Neben Gastgeber Spanien sind noch China und Argentinien in der Gruppe. Da sind die Top Drei und der Einzug in die Hauptrunde sicher drin...

Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das sicher drin ist. Die Chancen stehen gut. Die Mannschaften sind jedoch, ausgenommen Spanien, alle auf Augenhöhe mit uns. Wir müssen unsere Leistung konstant abrufen und dann ist vieles möglich. Sicher ist es das Ziel, aus der Gruppe rauszukommen. Und wenn wir das schaffen, dann ist alles weitere einfach eine tolle Draufgabe. Das ist die erste WM für den Großteil der Mannschaft und somit eine riesen Erfahrung und was komplett Neues.

Was wisst ihr über eure Gruppengegner, gerade gegen die beiden direkten Konkurrenten China und Argentinien?

Bei China wissen wir leider gar nicht, was uns erwartet. Es gibt leider fast keine aktuellen Informationen oder Videos im Internet zu finden, außer, dass viele Spielerinnen von China bei der letzten WM auch schon dabei waren. Argentinien war bei den panamerikanischen Spielen Zweiter hinter Brasilien. Sie sind in den letzten Jahren auch stärker geworden.