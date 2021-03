Die vier Fußballvereine der Stadt Wiener Neustadt entschieden sich aufgrund der angespannten Corona-Situation gegen ein Nachwuchs-Kleingruppentraining. Wie sieht es bei den anderen Ballsportarten aus? Die Handballer überlegten zunächst, am Freigelände der Sportmittelschule zu trainieren. Ein Plan der verschoben, aber keineswegs aufgehoben ist. Doch vor den Osterferien gibt es für die Kleinen keine Trainings.

„Wir sehen das ähnlich wie die Fußballer“, gibt Obmann Stephen Gibson Auskunft. Der Trainingsstart ist nach Ostern, am 8. April. Betroffen sind die U9, die U10 und die U11. Die U14 und die U16 sind in der Österreichischen Meisterschaft im Einsatz und dürfen aufgrund der Spitzensport-Regelung im Mannschaftsverbund trainieren und mittlerweile auch Spiele bestreiten – mit entsprechendem Konzept. Negative Tests wird Gibson auch bei den Kleineren vorschreiben: „Es geht um die Sicherheit, auch der Trainer“, unterstreicht Gibson. Daran ist bei der Landesliga-Truppe noch lange nicht zu denken.

„Bei den Erwachsenen wird es noch länger dauern“, ist sich Gibson bewusst, der die Saison unterhalb der österreichweiten Ligen abhakt, hofft, „dass vielleicht ab Juni Körperkontakt outdoor erlaubt ist, dann könnten wir Beachhandball spielen. Für eine Meisterschaft in der Halle würde es eine Vorlaufzeit von vier Wochen brauchen, ansonsten ist das Verletzungsrisiko zu groß – völlig sinnlos.“

Volleyballer: Die Jüngeren warten

Bei der Volleyballclubunion (VCU) sind die Zweitliga-Mannschaft sowie die älteren Jahrgänge ebenfalls in der Spitzensportregelung. Die U20 verpasste erst am Wochenende den Einzug ins Halbfinale der Österreichischen Meisterschaft. Nach einem Sieg gegen Bruck/Mur war Vorjahresfinalist Klagenfurt zu stark. Im Mai sind dann die U18-Burschen und U18-Mädchen im Einsatz. Die jüngeren Jahrgänge werden in dieser Saison nicht mehr in die Halle zurückkehren, wie Obmann Franz Kaiser festhält. Eine Überlegung ist, dass nach Ostern die Beachplätze am Sportunion-Gelände in der Martinsgasse genutzt werden. „Aber wir müssen schauen, wie die Situation dann ist und ob die Plätze überhaupt verfügbar sind“, kann Kaiser verstehen, dass die Politik angesichts der Zahlen abwartend reagieren würde.

Sportlich gibt es hingegen eine Erfolgsmeldung. Timo Hammarberg soll Anfang Mai bei der U22-Europameisterschaft in Baden dabei sein.