Wiener Neustadt/Bad Vöslau beendet Saison mit Derbysieg

Das Team von Jags WV lag in der Anemonenseehalle Wr. Neustadt gegen UHC Tulln in Durchgang eins bereits mit 10:4 (19. Minute) vorne. Doch der Aufsteiger ließ sich nicht abschütteln, kam Mitte der zweiten Halbzeit wieder auf 22:21 heran. Im Herzschlagfinale glich Tulln drei Minuten vor Schluss zum 30:30 aus. Doch Marie Prokop machte mit drei Toren hintereinander den 33:30 (13:12)-Heimerfolg das neuntplatzierte Fusionsteam aus Wr. Neustadt und Vöslau klar. Mit je acht Treffern waren Melanie Krautwaschl bzw. Hannah Ginsthofer die Topwerferinnen. Tulln beendete seine Premierensaison auch dem achten Platz.

Stimme zum Spiel

„Es war ein kampfbetontes Spiel, in dem die Deckungsreihen im Fokus standen. Wir lagen zu Beginn klar vorne. Kurz vor Schluss gelang Tulln der Ausgleich. Am Ende feierten wir noch einen Heimsieg mit drei Toren Unterschied“, so Wr. Neustadt-Obmann Stephen Gibson.