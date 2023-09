Wiener Neustadt-Coach Fachathaler: „Bin kein Peitschenknaller“

36 Jahre spielte er selbst Handball. Doch der Sport ließ Martin Fachathaler auch nach seiner aktiven Karriere nicht los. „Dafür liebe ich den Handball einfach zu sehr“, gibt der Coach der Greenpower roomz Jags zu. Am morgigen Sonntag (18 Uhr) gibt er seine Debüt als Cheftrainer in der WHA Meisterliga, gastiert mit Wiener Neustadt in die Wiener Hollgasse. Dass der letztjährige Co nun in die erste Reihe rückt, war irgendwie der nächste logische Schritt. Fachathaler begann seine Trainer-Laufbahn in den unteren Nachwuchs-Kategorien. 2018 übernahm er in Bad Vöslau die Damen-Landesliga und die weibliche U18. Im Vorjahr wurde er von Nicole Prokop als Assistent in die WHA gelotst.

Kein Zögern bei der Cheftrainer-Frage

Die Schwiegertochter von Gunnar Prokop gönnt sich nun eine Auszeit vom Handball. „Obmann Stephen Gibson ist dann an mich herangetreten. Ich habe nicht lange überlegen müssen, habe sofort zugestimmt. So eine Chance muss man am Schopf packen“, meint Fachathaler für den die abgelaufene Saison extrem lehrreich war. Mit Platz neun stand unterm Strich eine Saison, in der Wiener Neustadt lange gegen den Abstieg kämpfte, Fachathaler relativiert: „Wir haben lange nur mit dem harten Kern gespielt. Dafür war es eine gute Saison. Wir haben eigentlich sehr viel erreicht.“

Kreativ und entscheidungsfreudig

Heuer ist der Anspruch ein höherer, auch wenn Stützen wie Carina Görg aufhörten. Dank Sponsor Greenpower gab es keinen Aderlass, wurden die Abgänge vor allem mit internationalen Transfers kompensiert. Wiener Neustadt will sich im soliden Mittelfeld etablieren. „Wenn es wirklich gut läuft, können wir es in die oberen Sechs schaffen. Das ist realistisch. Das erste Ziel ist aber der Klassenerhalt“, meint Fachathaler, der sich selbst „nicht als Peitschenknaller“ bezeichnet: „Ich pflege nicht das ganze strenge Verhältnis zu den Spielerinnen, setzte viel auf Teamspirit“, er will das Tempospiel forcieren und Spielerinnen ihre Kreativität lassen. „Ich will niemanden in ein Korsett zwingen. Ich will Spielerinnen, die Entscheidungen treffen und dazu stehen.“

Eine Linie die Fachathaler über die gesamte Jags-Familei aufziehen möchte - von den Kleinen bis in die WHA soll die gleiche Philosophie gelebt werden. „Wir wollen die Jugend fördern“, in der WHA ist es aktuell eine Mischung aus jungen Talenten und Routiniers, die am morgigen Sonntag gegen MGA vielleicht die erste Überraschung schafft? „Wir wollen mit breiter Brust und mit erhobenem Haupt die Halle betreten und nach dem Spiel auch wieder verlassen. Mit Prevendar, Chovancova, Medvedova hat MGA Ausnahmespielerinnen.“