Wiener Neustadt remisiert gegen St. Pölten

Das war bitter. Nach dem überraschenden Auftaktsieg bei den MGA Fivers mussten Wiener Neustadts Handballerinnen in Vorarlberg den ersten Rückschlag dieser Spielzeit hinnehmen. Feldkirch lag zwar ab Minute 25 immer ein, zwei Tore voran, doch drei Minuten vor Schluss drehte Melanie Krautwaschl mit ihrem siebenten Tor des Abends das Ergebnis auf 20:19 aus Sicht der Greenpower Jags.

Der nächste Comebacksieg lag in der Luft. Doch diesmal kam es anders. Mit einem 3:0-Lauf sicherten sich die Feldkirchnerinnen doch noch den Heimsieg (22:20). Für Wiener Neustadt gab es am Samstag in St. Pölten die Chance eine entsprechende Reaktion auf die erste Saisonpleite zu zeigen.

St. Pölten legte vor, Wr. Neustadt zieht nach

Es entwickelte sich der nächste Schlagabtausch auf Augenhöhe. St. Pölten setzte sich angeführt von der überragenden Mateja Urch (9 Tore) kurzzeitig ab, führte in Minute 21 mit 11:7. Doch Wiener Neustadt konterte, stellte auf 12:12, ehe Urch von der Siebenmeter-Linie für den 13:12-Pausenstand sorgte.

In Durchgang zwei waren es zunächst die St. Pöltnerinnen, die den besseren Start erwischten. Bei 20:17 wurde es aus Wiener Neustädter Sicht ein wenig heikel, eine Vorentscheidung lag in der Luft. Wie schon gegen die Fivers ging in dieser Phase plötzlich alles auf - Dorka Somogyi-Bakos (2), Melanie Jurkovic, Lina Kovacs und Melanie Krautwaschl sorgten für einen 5:0-Lauf. Die Jags führten mit 22:20, elf Minuten noch zu gehen.

+2-Führung nicht über die Zeit gebracht

St. Pölten gelang der Ausgleich. Kovacs, mit acht Treffern diesmal beste Wiener Neustädter Schützin, stellte auf 23:22. Somogyi-Bakos erhöhte auf +2. St. Pölten schaffte wieder den Anschlusstreffer. Kovacs machte das 25:23. In den letzten Zügen hatte wieder Urch ihren großen Auftritt. Nachdem Bettina Schlögl das 24:25 erzielte hatte, machte die Legionärin 72 Sekunden vor dem Ende das 25:25. Danach passierte nichts mehr. Das NÖ-Derby endet mit einem X.

Am Samstag (19 Uhr) haben die Jags nun erstmals Heimvorteil. In der Anemonenseehalle geht es gegen Bruck/Trofaiach. Die Steirerinnen haben nach den ersten drei Runden einen Sieg und zwei Niederlagen zu Buche stehen.