Wr. Neustadt mit einem Bein in der nächsten Europacup-Runde

Die Handballerinnen von roomz Jags WV lagen in der ersten Halbzeit des Hinspiels gegen Azeryol HC aus Aserbaidschan bereits mit 12:7 in Führung. Aber das Fusionsteam aus Wr. Neustadt und Vöslau tat sich gegen die robusten Gäste aus Baku phasenweise schwer. Azeryol gelang immer wieder der Ausgleich. Die Partie stand lange auf des Messers Schneide.

Aber im Finish setzte sich roomz JAGS WV wieder deutlich ab, gewann mit 31:25 (14:13). Beste Werferin auf dem Parkett war Melanie Krautwaschl mit neun Treffern. Da sich Wr. Neustadt das Heimrecht gesichert hat, steigt das Rückspiel gleich am Sonntag um 17 Uhr an gleicher Stelle. „Mit schnellen Gegenstößen konnten wir uns immer mehr absetzen. Unsere beiden Torfrauen Reka Schneck und Vanessa Geringer waren überragend. Sechs Tore Vorsprung sind ein gutes Polster für das Rückspiel“, so Wr. Neustadt-Obmann Stephen Gibson.