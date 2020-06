Österreichische Handballmeister gibt es 2020 keine, Europacupplätze wurden aber natürlich vergeben. Bei den Damen ging einer davon an Wiener Neustadt. Die Girls aus der Allzeit Getreuen könnten das erste Mal seit elf Jahren wieder international spielen.

In der letzten Dekade scheute Wiener Neustadt das internationale Parkett, weil es wenig rentabel ist. Die Chance auf den Europe Cup, dem kleinsten der drei Europapokale, will Obmann Stephen Gibson 2020 aber wahrnehmen: „Wir haben einen Platz, wenn das Nennergebnis so ist wie in diesem Jahr, steigen wir wahrscheinlich in der dritten Runde ein“, rechnete der Vereinschef bereits nach – 10.000 Euro fallen allerdings pro Runde an. Weshalb hinter der Teilnahme nicht nur aufgrund der ohnehin unsicheren Lage aufgrund der Coronakrise ein Fragezeichen steht.

„Wenn wir mitspielen, wird auch in Wiener Neustadt gespielt.“ Obmann Stephen Gibson will, wenn es mit der Finanzierung klappt, auf jeden Fall auch in der Allzeit Getreuen spielen.

Die finanziellen Planungen für ein Comeback im Europacup laufen an. Die Auflagen des europäischen Verbands sind aber nicht ohne. So dürfen nur zwei Sponsoren des Veranstaltervereins in der Halle vertreten sein. „Das war früher anders und ich darf sie während der Saison auch nicht tauschen“, kann Gibson nicht verstehen, dass die Auflagen auch für kleine Vereine derart hart sind. Dennoch ist er wild entschlossen, den Wiener Neustädter Handballsport wieder international zu präsentieren und nach Möglichkeit auch die ein oder andere Runde zu überstehen.

„Es würde sicher Gegner geben, gegen die etwas möglich ist“, glaubt Gibson. Zuletzt gastierten Wiener Neustadts Damen im Oktober 2009 im Europacup, damals gab es gegen Den Haag ordentlich Haue (23:36 und 22:38 – Gesamtscore 45:74). Im europäischen Geschäft gab es aber auch zwei Sternstunden – mit dem EHF Cup-Viertelfinale 2002 und dem Challenge Cup-Viertelfinale 2008. Gespielt wird auch 2020 noch mit Hin- und Rückspiel. Wenngleich in den ersten Runden die übliche Praxis ist: „Dass beide Spiele an einem Ort stattfinden“, erklärt Gibson, der aber verspricht: „Wenn wir mitspielen, wird auch in Wiener Neustadt gespielt.“

Während der Europacup erst im Oktober steigen wird, fängt der Vereinsnachwuchs am heutigen Mittwoch bereits mit dem Training an – mit viel Abstand auf dem Außengelände der Sportmittelschule. Die WHA-Mannschaft wird vorerst kein Teamtraining bestreiten. Dafür gibt es für die nächste Saison eine weitere Verstärkung. Kreisläuferin Kim Gander spielte zuletzt bei Ligakonkurrent Dornbirn und ist auch Nachwuchs-Teamspielerin. Ein weiterer Transfer einer Flügelspielerin könnte sich noch anbahnen. „Eine Spielerin aus Graz, das hängt davon ab, ob sie an der FH Wiener Neustadt genommen wird“, erklärt Gibson.