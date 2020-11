Nach dem 15:31 im Europacup-Hinspiel am Samstag gewann Malaga auch das Rückspiel gegen Wiener Neustadt deutlich, diesmal mit 33:17. Gespielt wurden beide Matches in der Anemonenseehalle. Am Sonntag hatten die Wiener Neustädterinnen in der ersten Hälfte Probleme, waren bereits mit 7:18 im Hintertreffen.

Nach dem Seitenwechsel hielten Viktoria Kaiser und Co. den Schaden aber in Grenzen, verloren den Spielabschnitt "nur" mit 10:15. Beste Scorerin aufseiten der Heimischen war diesmal Carina Stockhammer (vier Tore). Obmann Stephen Gibson analysiert: "Wir haben phasenweise nicht schlecht gespielt, aber Malaga ist in diesem Bewerb sicher zu den Top Vier-Mannschaften zu zählen."

Während Malaga nun einmal den Schritt ins Achtelfinale setzte, ist für Wiener Neustadt das Europacup-Abenteuer für diese Saison beendet. Zuletzt waren die Niederösterreicherinnen in der Saison 2009/10 international vertreten gewesen.

Mehr zu den beiden Europacupspielen in Wiener Neustadt lest ihr ab Mittwoch in der Printausgabe der Wiener Neustädter NÖN.